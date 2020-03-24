Собянин: реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах России нет

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах РФ нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса.

"Не все регионы понимают [ситуацию с уровнем распространения вируса]. Ну, они [руководители регионов] видят, что один заболел. Дело в том, что объем тестирования очень низкий, реальной картины нет", - сказал столичный градоначальник.

Он привел в пример Приморский край, отметив, что "если в Приморье приехали 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно большая проблема, и рано или поздно эта проблема вылезет".