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Распространение коронавируса нового типа

Собянин: реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах России нет

По словам мэра Москвы, объем проводимых тестов в регионах очень низкий
Мэр Москвы Сергей Собянин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах РФ нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса.

"Не все регионы понимают [ситуацию с уровнем распространения вируса]. Ну, они [руководители регионов] видят, что один заболел. Дело в том, что объем тестирования очень низкий, реальной картины нет", - сказал столичный градоначальник.

Он привел в пример Приморский край, отметив, что "если в Приморье приехали 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно большая проблема, и рано или поздно эта проблема вылезет".

 

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Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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