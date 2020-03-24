85 россиян находятся на лайнере Costa Victoria, на котором был выявлен случай COVID-19

РИМ, 24 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. 85 россиян находятся среди почти 1500 пассажиров и членов экипажа на круизном лайнере Costa Victoria, на борту которого был выявлен случай заражения коронавирусом нового типа. Как сообщили корреспонденту ТАСС в компании-судовладельце Costa crociere, турист из Аргентины был высажен 22 марта на острове Крит, где помещен в госпиталь.

"На борту предприняты все предусмотренные санитарные процедуры, включая изоляцию людей, имевших контакт с зараженным. В настоящий момент на борту не выявлены другие подозрительные на коронавирус случаи, но в целях предосторожности всем предписано не покидать свои кабины", - сказали в компании. "На борту значатся 85 россиян", - добавили в компании.

Прибытие лайнера было ранее запланировано 28 марта в порты Венеции или Триеста, однако сейчас рассматривается высадка в одном из портов Тирренского побережья Италии.