{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: итальянский круизный лайнер высадил на Кипре инфицированного коронавирусом моряка

По данным газеты Phileleftheros, член экипажа судна находится в критическом состоянии

НИКОСИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Итальянский круизный лайнер Costa Diadema, на борту которого 65 инфицированных коронавирусом, во вторник высадил одного из заболевших в городе Лимасол на Кипре, сообщила на своем сайте газета Phileleftheros.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее данным, речь идет об одном из членов команды, он в критическом состоянии. Газета утверждает, что судовой врач не смог помочь больному, поскольку на борту нет аппарата ингаляционной терапии.

Теплоход встал на якорь у Лимасола в середине ночи. Сразу после эвакуации больного моряка на шлюпке сотрудниками кипрской службы береговой охраны лайнер отправился в Италию - в конечный пункт Чивитавеккья он прибудет в пятницу. По данным газеты, на борту - 4 тыс. пассажиров и 1,5 тыс. членов экипажа. В туре Costa Diadema не получила разрешения на заход в порты ОАЭ и Египта.

Теги
КипрИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Совет Думы обсудит лишение свободы на срок до семи лет за нарушение карантина
Заседание состоится 25 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС