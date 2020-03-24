СМИ: итальянский круизный лайнер высадил на Кипре инфицированного коронавирусом моряка

НИКОСИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Итальянский круизный лайнер Costa Diadema, на борту которого 65 инфицированных коронавирусом, во вторник высадил одного из заболевших в городе Лимасол на Кипре, сообщила на своем сайте газета Phileleftheros .

По ее данным, речь идет об одном из членов команды, он в критическом состоянии. Газета утверждает, что судовой врач не смог помочь больному, поскольку на борту нет аппарата ингаляционной терапии.

Теплоход встал на якорь у Лимасола в середине ночи. Сразу после эвакуации больного моряка на шлюпке сотрудниками кипрской службы береговой охраны лайнер отправился в Италию - в конечный пункт Чивитавеккья он прибудет в пятницу. По данным газеты, на борту - 4 тыс. пассажиров и 1,5 тыс. членов экипажа. В туре Costa Diadema не получила разрешения на заход в порты ОАЭ и Египта.