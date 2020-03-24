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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Дании превысило 1,5 тыс.

Общее количество инфицированных в стране в действительности может быть больше

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Дании возросло за сутки с 1450 до 1577 человек, сообщило во вторник Управление безопасности пациентов.

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Сейчас в больницах находится 301 заразившийся, 69 - в отделениях интенсивной терапии. 32 пациента умерли.

Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у больных и пациентов, состояние здоровья которых ослаблено. Но медики уже сообщили, что намерены тестировать большее количество датчан.

В связи с ситуацией с коронавирусом правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта отправлены на две недели по домам с сохранением зарплаты. В понедельник эти меры были продлены до 13 апреля.

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ДанияРаспространение коронавируса нового типа
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