СМИ: в аэропортах Абу-Даби и Дубая приостановят прием и отправку рейсов с 26 марта

ТАСС, 24 марта. Аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановят прием и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadath .

По его сведениям, мера вступит в силу с полуночи 26 марта и будет действовать две недели. Исключение будет сделано для эвакуационных рейсов.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в ОАЭ достигло 198. Зафиксированы два летальных исхода, 41 заболевший выздоровел.

В воскресенье местное Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям совместно с авиационными властями приняли решение приостановить на две недели пассажирское авиасообщение и транзит через страну.