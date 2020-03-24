Более 15,5 тыс. проживающих в Москве чернобыльцев получат выплаты к 26 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Свыше 15,5 тыс. чернобыльцев, проживающих в Москве, получат выплаты в размере от 3 до 10 тыс. рублей ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"По традиции выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля. Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тыс. рублей в зависимости от категории получателей. Единовременную выплату получат более 15,5 москвичей", - участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что более 12 тыс. из получателей выплат - граждане, ставшие инвалидами вследствие радиационных катастроф; граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или другие заболевания вследствие радиационных катастроф; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиационных катастроф, ветераны подразделений особого риска (они получат по 10 тыс. рублей). Также более 2,4 тыс. человек - граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, переселенные из зоны отселения или выехавшие добровольно из указанных зон (вследствие катастрофы на ЧАЭС); члены семей умерших инвалидов или погибших (умерших) участников ликвидации последствий радиационных катастроф (выплаты - по 5 тыс. рублей). Кроме того, среди получателей выплат 1 тыс. граждан, ранее проживавших в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (выплаты составят по 3 тыс. рублей).

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке АЭС при плановых испытаниях произошел взрыв. Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, имел место значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. В момент ЧП погибли два человека, около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения (28 из них скончались в течение года). Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Авария, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали более 600 тыс. человек.

Город Припять находится в трех километрах от Чернобыльской АЭС. До аварии в нем проживало более 47 тыс. человек, сейчас население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.