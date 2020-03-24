Более 7 млрд рублей выделят для выплат соблюдающим карантин пенсионерам Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выделят из резервного фонда 7,6 млрд. рублей для выплат единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет, которые вынуждены перейти в режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
"Президиум правительства Москвы принял распоряжение о выделении из резервного фонда 7,6 млрд. рублей для оказания единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниям, находящимся на домашнем режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, размер выплаты составит 4 тыс. рублей, - 2 тыс. рублей в начале режима самоизоляции и 2 тыс. рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия нарушений домашнего карантина. Материальную помощь получат 1,9 млн. человек.
Пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, выплатят первые 2 тыс. рублей без заявления в течение трех дней. Вторую часть выплатят после 12 апреля.
"Выплаты будут производиться на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, выплаты будут доставлены на дом", - говорится в материалах.