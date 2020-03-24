{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Более 7 млрд рублей выделят для выплат соблюдающим карантин пенсионерам Москвы

Размер выплаты составит 4 тыс. рублей, - 2 тыс. рублей в начале режима самоизоляции и 2 тыс. рублей по завершении режима самоизоляции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выделят из резервного фонда 7,6 млрд. рублей для выплат единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет, которые вынуждены перейти в режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы принял распоряжение о выделении из резервного фонда 7,6 млрд. рублей для оказания единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниям, находящимся на домашнем режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На эту тему
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

Как сообщалось, размер выплаты составит 4 тыс. рублей, - 2 тыс. рублей в начале режима самоизоляции и 2 тыс. рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия нарушений домашнего карантина. Материальную помощь получат 1,9 млн. человек.

Пенсионерам, достигшим возраста 65 лет, выплатят первые 2 тыс. рублей без заявления в течение трех дней. Вторую часть выплатят после 12 апреля.

"Выплаты будут производиться на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, выплаты будут доставлены на дом", - говорится в материалах.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Собянин призвал регионы готовиться к сложным проблемам в связи с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС