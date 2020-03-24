Более 7 млрд рублей выделят для выплат соблюдающим карантин пенсионерам Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выделят из резервного фонда 7,6 млрд. рублей для выплат единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет, которые вынуждены перейти в режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы принял распоряжение о выделении из резервного фонда 7,6 млрд. рублей для оказания единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниям, находящимся на домашнем режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.