Центр "Вектор" производит достаточное для обеспечения регионов число тестов на коронавирус

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора еженедельно разрабатывает около 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса - этого количества достаточно для обеспечения всех регионов. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"По количеству достаточности тестов в стране, сегодня мощности по производству тестов только центром "Вектор" Роспотребнадзора составляют 500 тыс. определений в неделю. Этой мощности вполне достаточно с запасом для того, чтобы проводить диагностику в стране", - сказал он.

Кроме того, по словам Смоленского, в России создан неснижаемый запас тестов в размере 700 тыс. штук, который будет пополняться. "Возможности по производству, как я уже сказал, это 500 тыс. в неделю, позволяют нам обеспечить необходимой диагностикой все субъекты РФ", - добавил он.

При этом Смоленский отметил, что российские тесты не уступают ряду аналогов по чувствительности и специфичности, а иногда и превосходят их.

Также, по его словам, медицинский персонал и врачи на специально организованных курсах проходят обучение, как оказывать медпомощь в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Для тех врачей, которые привлекаются к работе, младший медицинский персонал и другие проходят дополнительные курсы, в том числе и Роспотребнадзор этим занимается. Обучает дополнительно, проводя мероприятия повышения квалификации или <...> дополнительное образование для врачей по предупреждению распространения инфекции в условиях оказания медицинской помощи", - сказал он.