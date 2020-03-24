В Роспотребнадзоре заявили, что домашние животные не являются переносчиками коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Домашние животные не являются переносчиками коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на брифинге в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Домашние животные не являются фактором риска передачи. На время самоизоляции, если вы не можете за ними ухаживать, <...> вы можете отдать их знакомым, это вполне нормально. Они не будут для них являться фактором передачи инфекции", - сказал он.

Смоленский отметил, что контроль за соблюдением гражданами режима карантина ведется в том числе и техническими средствами.

"Выход в магазин, выход на улицу с собакой является нарушением режима самоизоляции, нарушением режима карантина. Мы рекомендуем соблюдать все эти правила, которые прописаны, и исключить покидание места проведения карантина", - добавил он.