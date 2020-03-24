{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре заявили, что домашние животные не являются переносчиками коронавируса

Кроме того, в ведомстве напомнили, что выход в магазин, на улицу с собакой является нарушением режима самоизоляции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Домашние животные не являются переносчиками коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на брифинге в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Домашние животные не являются фактором риска передачи. На время самоизоляции, если вы не можете за ними ухаживать, <...> вы можете отдать их знакомым, это вполне нормально. Они не будут для них являться фактором передачи инфекции", - сказал он.

Смоленский отметил, что контроль за соблюдением гражданами режима карантина ведется в том числе и техническими средствами.

"Выход в магазин, выход на улицу с собакой является нарушением режима самоизоляции, нарушением режима карантина. Мы рекомендуем соблюдать все эти правила, которые прописаны, и исключить покидание места проведения карантина", - добавил он.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Росавиация: вопрос с возвратом россиян из Шарм-эш-Шейха и Хургады прорабатывается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС