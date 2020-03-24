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Распространение коронавируса нового типа

Мэр Тамбова не может вернуться в Россию после отпуска во Вьетнаме

Женщина вылетела на отдых 16 марта

ТАМБОВ, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Тамбова Наталия Макаревич не может досрочно вернуться в Россию после отпуска во Вьетнаме, куда она вылетела 16 марта. Об этом она во вторник сообщила на своей странице в Facebook.

"Хочу пояснить, что вылетела во Вьетнам 16 марта, когда еще не было никаких ограничений, а через неделю все резко изменилось. Предпринимаю все попытки вернуться в страну досрочно", - написала она.

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По ее словам, в настоящий момент она с дочерью находится под наблюдением специалистов "в маленькой деревушке в 4,5 часах от ближайшего крупного населенного пункта", они соблюдают все меры безопасности, которые предписаны врачами во время пандемии коронавируса. "Эта поездка была важной для меня и моей дочери. К сожалению, из-за занятости нам крайне редко удается обычное человеческое общение", - уточнила она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Тамбова, Макаревич должна была выйти на работу 30 марта.

Вьетнам с 18 марта на 30 дней прекратил выдачу виз иностранцам, а с 22 марта ввел запрет на въезд на свою территорию всех иностранных граждан для предотвращения проникновения в страну коронавирусной инфекции. В настоящий момент в стране зарегистрировано 123 случая коронавируса.

Теги
РоссияВьетнамТамбовская областьРаспространение коронавируса нового типа
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