Медведев призвал использовать волонтерский ресурс для помощи людям из групп риска

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал регионы активнее использовать ресурсы волонтеров и привлекать их к работе для помощи людям из группы риска по коронавирусу. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений.

"Ресурс волонтерский надо использовать. Мы с вами были свидетелями того, как мы за последние годы развернули это волонтерское движение в стране, начиная со спортивных мероприятий", - сказал он.

Медведев напомнил, что когда впервые в 2014 году волонтеров стали привлекать к проведению Олимпиады, "корпус волонтеров почти не был сформирован и институт этот воспринимался как какая-то экзотика иностранная". Однако впоследствии, по его словам, появилось большое количество людей, которые в добровольном порядке готовы помогать. "Это исключительно важно для страны, особенно в таких исключительных условиях, в пиковой ситуации. Поэтому, я думаю, что этому нужно будет уделить внимание в каждом из регионов, которые здесь представлены", - обратился он к участникам встречи.

На данный момент, по информации пресс-службы "Единой России", в 13 регионах страны открыты волонтерские центры партии по оказанию помощи гражданам, они развернуты на базе партийных общественных приемных, до конца недели их планируется открыть во всех субъектах РФ. "Только за понедельник волонтеры обзвонили более 83 тысяч жителей страны. Адресно оказана помощь более 1600 гражданам из группы риска", - сообщает пресс-служба.

В частности, совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) были запущены онлайн-курсы для активистов по оказанию помощи пожилым людям в связи с распространением коронавируса, образовательные программы подготовило движение "Волонтеры Победы".