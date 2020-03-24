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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом за пределами Китая превысило 300 тыс.

Больше всего заражений в Италии, на которую приходится почти 17% всех случаев инфицирования

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая, где началась пандемия и уже прошел ее пик.

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Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных сообщений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

Больше всего заражений в Италии, на которую приходится почти 17% всех случаев инфицирования. Там коронавирус диагностирован в общей сложности почти у 64 тыс. человек. На США приходится 12% всех случаев в мире (заразились 46,5 тыс.), на Испанию - 10,3% случаев (заразились 39673 человек).

В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц.

Теги
СШАИспанияИталияРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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