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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 2,3 тыс.

По последним данным, в стране зафиксировано 29 летальных исходов

ТАСС, 24 марта. Число заразившихся новым коронавирусом увечилось в Португалии за сутки с 2060 до 2362 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CIK со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

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По последним данным, в стране зафиксировано 29 летальных исходов. Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено.

Ранее во вторник португальское правительство продлило до 7 апреля приостановку авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.

Теги
ПортугалияРаспространение коронавируса нового типа
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