Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта добровольно легли на обследование в московскую больницу в Коммунарке в связи с плохим самочувствием. Об этом сообщил ТАСС во вторник концертный директор певца Олег Дмитриев.

"Мы вернулись 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, соблюдали режим самоизоляции. Но плохо себя почувствовали, и сегодня Лев позвонил, сказал, что вчера приехал в Коммунарку с Ирой и попросился на обследование", - сказал собеседник агентства, уточнив, что результаты пока не известны.

Концертный директор рассказал, что Лещенко не смог вызвать врача на дом, поэтому приехал в больницу сам.

"Его никто не привозил, врача он тоже не смог вызвать. Сначала заехал в две клиники, где ему сказали, что разобраться [с диагнозом] можно только в Коммунарке", - сказал Дмитриев.