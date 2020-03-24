{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лев Лещенко лег на обследование в больницу в Коммунарке

Артист вернулся с гастролей в Канаде и США. Во время режима самоизоляции певец почувствовал себя плохо, сообщил его концертный директор
Лев Лещенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Лев Лещенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта добровольно легли на обследование в московскую больницу в Коммунарке в связи с плохим самочувствием. Об этом сообщил ТАСС во вторник концертный директор певца Олег Дмитриев.

"Мы вернулись 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, соблюдали режим самоизоляции. Но плохо себя почувствовали, и сегодня Лев позвонил, сказал, что вчера приехал в Коммунарку с Ирой и попросился на обследование", - сказал собеседник агентства, уточнив, что результаты пока не известны.

Концертный директор рассказал, что Лещенко не смог вызвать врача на дом, поэтому приехал в больницу сам.

"Его никто не привозил, врача он тоже не смог вызвать. Сначала заехал в две клиники, где ему сказали, что разобраться [с диагнозом] можно только в Коммунарке", - сказал Дмитриев.

Теги
РоссияЛещенко, Лев Валерьянович
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Крыма заявили, что в регионе не будет необоснованного повышения цен
Речь идет о социальном значимых товарах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС