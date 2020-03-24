Собянин призвал регионы готовиться к сложностям в связи с коронавирусом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым готовиться к возникновению сложностей в связи с распространением коронавируса в регионах РФ.

"Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы - ну и слава богу. Но надо готовиться", - сказал он на совещании, которое президент России Владимир Путин провел во вторник в больнице в Коммунарке.

Во вторник Владимир Путин посетил медцентр в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Российский лидер отметил высокое качество работы и слаженность коллектива больницы.