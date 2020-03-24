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Распространение коронавируса нового типа
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Собянин призвал регионы готовиться к сложностям в связи с коронавирусом

Мэр Москвы посоветовал коллегам готовиться к сложным вызовам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым готовиться к возникновению сложностей в связи с распространением коронавируса в регионах РФ.

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"Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы - ну и слава богу. Но надо готовиться", - сказал он на совещании, которое президент России Владимир Путин провел во вторник в больнице в Коммунарке.

Во вторник Владимир Путин посетил медцентр в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Российский лидер отметил высокое качество работы и слаженность коллектива больницы.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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