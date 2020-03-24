Instagram удалил фейки о распространении коронавируса в России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram удалила ложную информацию о распространении коронавируса в России, тем самым выполнив требование Генпрокуратуры РФ. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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"Instagram выполнил требование об удалении запрещенного контента", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, единственным сервисом, который не выполнил требование, остается платформа YouTube. Ведомство пока не озвучило возможные меры в отношении сервиса.

Ранее требования Генпрокуратуры удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, выполнили "ВКонтакте", Facebook, "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан", сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство заявляло о готовности введения жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России.

Следственный комитет информировал о возможном наказании в виде штрафа до 3 млн рублей за распространение фейковой информации о масштабах зараженности коронавирусом COVID-19 в России.