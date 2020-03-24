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В Совфеде поддерживают идею усиления ответственности за нарушение карантина

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас при этом отметил важность соблюдения конституционных прав граждан и правовой определенности норм закона

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации считают актуальным вопрос об усилении ответственности граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, но при соблюдении правовой определенности норм закона. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Мы согласны с тем, что вопрос, безусловно, является актуальным и требует адекватных решений со стороны парламента. При этом важнейшим критерием должно быть соблюдение конституционных прав граждан и правовая определенность норм закона, за какие действия вводится уголовная или административная ответственность", - сказал Клишас.

Он добавил, что комитет рассмотрит предлагаемую законодательную инициативу, как только она поступит в Совфед, и даст заключение на его концепцию до процедуры первого чтения в Госдуме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Речь идет о лишении свободы сроком до семи лет, если такое нарушение правил повлекло смерть двух и более лиц. Если действиями гражданина была создана угроза массового заболевания или они повлекли по неосторожности смерть человека, то санкции за такое деяние могут быть установлены в виде штрафа до 2 млн рублей либо ограничения свободы на срок до пяти лет. Совет Госдумы обсудит предлагаемые поправки на внеочередном заседании 25 марта.

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