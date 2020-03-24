Посольство РФ: несколько сотен россиян смогут вернуться с Украины к концу недели

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Российская и украинская стороны прорабатывают вопрос о возможности организации спецпоезда Киев - Москва - Киев для взаимного возвращения граждан, которые не могут покинуть страны пребывания из-за закрытия международного пассажирского сообщения в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель посольства России на Украине.

"Прорабатывается вариант с украинской стороной по части организованного выезда россиян, которые не смогли покинуть Украину в связи с прекращением международного пассажирского сообщения. Как один из вариантов их отправки домой - поезд Киев - Москва, а обратно в Киев смогли бы вернуться украинские граждане", - сообщили в посольстве.

При этом точная дата отправки поезда не сообщается. "Не исключено, что это будет в конце недели", - добавили в российском дипломатическом представительстве. В Москву из Киева планируют уехать в связи со сложившейся ситуацией несколько сотен граждан России.

Во вторник украинское информационное агентство УНИАН сообщило, что 28 марта, в субботу, из Киева в Москву прибудет специальный состав "Укржелдороги" для вывоза украинцев из России. На нем же из Киева планируется доставить застрявших на Украине россиян.

Посольство РФ на Украине принимает обращения российских граждан, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Киевом международного регулярного пассажирского сообщения, для содействия их выезду. Россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан принимаются посольством в Киеве, а также генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. По данным на середину дня вторника, на Украине зарегистрировано 97 случаев нового коронавируса, три человека умерли, один выздоровел.