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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге из-за коронавируса ввели запрет на плановую госпитализацию и вакцинацию

Запрет действует до 30 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Плановую госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию жителей Санкт-Петербурга приостановили из-за угрозы распространения нового коронавируса до конца апреля. Об этом сообщается в опубликованном во вторник постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

"Ввести до 30 апреля запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, на плановую диспансеризацию населения, плановые профилактические осмотры населения, плановую вакцинацию детского и взрослого населения, плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение", - говорится в документе.

Также отмечается, что работу амбулаторных медицинских организаций должны организовать с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с ОРВИ, посещавшим неблагополучные по COVID-19 страны, и лицам старше 60 лет.

Власти Санкт-Петербурга ввели режим повышенной готовности в городе 13 марта. Уже приостановлено проведение групповых занятий и экскурсий, детские лагеря не принимают воспитанников на каникулы, школьники и студенты переходят на дистанционное обучение, временно прекращают работу фитнес-центры. Запрещены мероприятия численностью свыше 50 человек. Прекращен доступ посетителей в музеи, выставочные залы, зоопарки, театры, концертные залы и кинотеатры.

Федеральные учреждения культуры, в том числе Русский музей, Государственный Эрмитаж, Мариинский театр и другие также объявили о временном прекращении приема посетителей в соответствии с приказом Минкультуры РФ. Гражданам старше 65 лет рекомендуется не посещать общественные места в Петербурге.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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