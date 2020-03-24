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Распространение коронавируса нового типа
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Минобрнауки сообщило о трех случаях заражения коронавирусом среди студентов

В каких вузах учатся эти студенты, не сообщается

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России подтвердило три случая заражения новым коронавирусом среди студентов вузов. Все они помещены в больницы и на данный момент проходят курс лечения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По состоянию на 23 марта подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией среди студентов российских вузов, в том числе проживающих в общежитиях. Все они помещены в больницы и на данный момент проходят курс лечения", - сообщил представитель пресс-службы, не уточнив, в каких вузах учатся данные студенты.

Он отметил, что студентов и сотрудников вузов, которые контактировали с заболевшими, выявили и изолировали. "Студенты находятся на карантине в специальных комнатах в общежитиях, для них организована доставка еды. Работники вузов [находятся] дома. В общежитиях проведена дополнительная дезинфекция, у всех студентов взяты мазки на коронавирус", - добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что свыше 300 тыс. студентов покинули общежития российских вузов в связи с переходом на дистанционное обучение..

"Более 300 тыс. человек покинули общежития в связи с переходом вузов на дистанционное образование", - сообщил представитель пресс-службы.

Он отметил, что для оставшихся на территориях общежитий введены особые правила пропускного режима и внутреннего распорядка, проводится дополнительная санитарная обработка, усилены меры медицинского контроля, организуются специальные места для учебных занятий в онлайн-режиме.

"Для студентов, которые возвращаются из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией, а также для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, отводятся специальные помещения для самоизоляции", - добавили в пресс-службе.

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