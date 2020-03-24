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Несколько десятков россиян не могут вернуться с Сейшельских островов в Москву

Туристы просят вмешаться МИД РФ и Росавиацию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Несколько десятков российских туристов не могут вылететь с Сейшельских островов в Москву транзитным рейсом авиакомпании Etihad через Абу-Даби. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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"Самолет авиакомпании Etihad стоит в аэропорту Сейшельских островов, он должен был вывезти несколько десятков россиян сегодняшним стыковочным рейсом EY621/EY65 через Абу-Даби в Москву. Туристов не сажают на рейс, так как ОАЭ запретили транзит пассажиров в своих аэропортах", - сказала Тюрина.

При этом ранее авиакомпания Etihad сама переписала билеты для россиян с 25 на 24 марта, объяснив это тем, что только сегодня сможет вывезти пассажиров, отметила она. Других рейсов с Сейшельских островов в ближайшее время, по данным РСТ, авиаперевозчик не планирует.

Ситуация осложняется тем, что туристы на сутки раньше выписались из отелей и теперь находятся в аэропорту, сообщила Тюрина. "Туристы просят вмешаться МИД РФ и Росавиацию, чтобы самолет мог совершить посадку в Абу-Даби и затем доставить россиян в Москву", - отметила она.

За неделю с 17 по 23 марта количество российских туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс., сообщили ранее во вторник в Ростуризме. Ведомство рассчитывает, что в течение ближайшей недели все туристы вернутся домой.

Теги
ОАЭСейшельские ОстроваРаспространение коронавируса нового типа
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