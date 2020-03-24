В Генштабе ВС Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Италия выражает благодарность России за помощь, оказанную в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил во вторник начальник межвидового оперативного командования Генерального штаба Вооруженных сил Италии Лучано Портолано в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы заинтересованы в участии различных сил в борьбе с вирусом. Мы нуждаемся в помощи. И мы рады, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают активное участие в борьбе против коронавируса. Я выражаю благодарность Российской Федерации от народа Италии", - сказал он.

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом.

С вечера 22 марта до ночи 23 марта в Италию прибыли 14 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых чуть более 6 тыс. умерли и почти 7,5 тыс. излечились.