В Моздокском районе Северной Осетии высадили саженцы липы в память о погибших в годы войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Моздокский район Северной Осетии присоединился к международной акции "Сад памяти" в честь 75-летия Великой Победы. В сквере города Моздок дети, студенты, чиновники посадили более 150 саженцев липы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды республики.

"Более 150 саженцев липы высадили в Моздоке в рамках международной акции "Сад памяти", к которой присоединилась Северная Осетия. Ранее во Владикавказе на территории Мемориала Славы была высажена аллея из 79 именных деревьев по числу уроженцев республики - Героев Советского Союза", - сказал собеседник агентства.

Саженцы были высажены в сквере 70-летия Великой Отечественной войны города Моздок. В акции участвовали дети, школьники, чиновники, представители Минприроды и лесничества Моздокского района. На посадку деревьев пришли и целыми семьями, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Всего в год 75-летия Победы в республике высадят 89934 дерева. Они символизируют память обо всех участниках Великой Отечественной войны из Северной Осетии.

Акция "Сады Памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Из республики на войну ушли более 89 тыс. человек. Из них более 45,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте. 72 воинам из республики было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них - Исса Плиев и генерал-майор Иван Фесин - были удостоены этого звания дважды.

Девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов.