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Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 24 марта. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Франции, Испании и Великобритании. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (81%). Еще 10% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 8% - с входом в программу в качестве авторизованного пользователя.

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