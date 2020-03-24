Власти Дагестана планируют трудоустроить 140 педагогов по проекту "Земский учитель"

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Минобрнауки Дагестана планирует трудоустроить в этом году 140 педагогов в сельских школах региона по программе "Земский учитель", каждый из учителей получит по 1 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В 2019 году Дагестан выступил пилотным регионом по запуску программы "Земский учитель" в стране, и в сельских школах республики тогда восполнилось сразу 50 вакансий. Минобрнауки республики продолжает реализацию проекта "Земский учитель", в рамках которой в этом году участие в нем примут 140 педагогов", - сказал представитель пресс-службы.

Главное условие проекта - отработать в сельской местности не менее пяти лет. При этом каждому участнику предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей на приобретение жилья в выбранном населенном пункте.

"Всего в школах республики на сегодняшний день не хватает более 340 учителей. Для участия в проекте приглашаются педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие требованиям квалификационных справочников и профстандартов. На сегодняшний день зарегистрировано уже более 300 заявок. Большой отклик проект нашел у студентов дагестанских педагогических вузов", - добавил собеседник агентства.

По данным Минобрнауки Дагестана, наибольшую нехватку сельские школы Дагестана испытывают в учителях английского языка, математики, русского языка.