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Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Такой режим предусматривает закрытие границ между регионами страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к нации.

По его словам, закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома. Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель".

На прошлой неделе власти Индии отменили международные рейсы, в страну не заходят пассажирские суда, остановлено движение поездов.

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ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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