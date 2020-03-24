Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди в обращении к нации.

По его словам, закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома. Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель".

На прошлой неделе власти Индии отменили международные рейсы, в страну не заходят пассажирские суда, остановлено движение поездов.