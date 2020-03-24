Российские авиакомпании 23 марта вернули более 1,3 тыс. человек

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании за прошлые сутки вернули из семи стран более 1300 человек. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам рабочей группы по координации возвращения граждан РФ из-за рубежа.

"23 марта из семи стран, где сложилась наиболее сложная ситуация, - Болгарии, Египета, Испании, Кипра, Марокко, Сербии и Франции - российскими авиакомпаниями доставлено 1355 человека, из них 57 иностранных граждан", - сообщило агентство. При этом там отметили, что на 24 марта планируется рейс "Аэрофлота" в Дели (Индия), на котором домой смогут вернуться более 350 человек. 25 марта планируется рейс авиакомпании "Россия" на Гоа. "Росавиации, МИД РФ и посольству России в Дели для получения разрешений на полеты потребовались ряд консультаций с официальными и авиационными властями Индии", - подчеркивают в Росавиации.

"Активно ведется проработка возвращения граждан России из Шарм-эш-Шейха и Хургады. Вопрос на контроле Росавиации, Минтранса РФ, МИД РФ и Ростуризма, - сообщает Росавиация. - Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы, к сожалению, затруднен в связи позицией официальных властей указанных стран по перевозке пассажиров. Принимаются меры для урегулирования данного вопроса".