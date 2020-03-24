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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Второй гражданин РФ заразился коронавирусом на Кубе

Состояние 60-летней пациентки удовлетворительное

ГАВАНА, 24 марта. /ТАСС/. Россиянка, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщает Минздрав республики.

"Подтверждено заражение коронавирусом <...> у гражданки России в возрасте 60 лет, - говорится в заявлении ведомства. Она прибыла в страну 15 марта из Доминиканской Республики. 18 марта проявились симптомы [коронавируса]". Отмечается, что 19 марта она была госпитализирована, состояние пациентки удовлетворительное.

В понедельник сообщалось о госпитализации гражданина РФ в возрасте 45 лет, прибывшего на остров 12 марта. Отмечается, что 19 марта она была госпитализирована, состояние пациентки удовлетворительное. По данным властей Кубы, в настоящее время на острове подтверждено 48 случаев заражения, около 1,3 тыс. человек находятся в изоляции.

Теги
КубаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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