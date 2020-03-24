Минкомсвязь просит федеральные телеканалы увеличить долю познавательного контента в эфире

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь попросила телеканалы, входящие в первый и второй мультиплекс, увеличить доли познавательного и образовательного контента в эфире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия - К", "Россия-24", "Карусель", "Общественное телевидение России" и ТВЦ. Во второй - РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Оба мультиплекса обязательны для бесплатного приема в России в сетях цифрового вещания.

"Минкомсвязь России обратилась к телевизионным каналам, входящим в первый и второй мультиплексы, с предложением рассмотреть возможность увеличения доли познавательного и образовательного контента в эфире", - указано в сообщении.

Отмечается, что уже достигнута договоренность об использовании возможностей использования канала ОТР в образовательных и развивающих целях.

"Из-за перехода на дистанционное обучение школьники проводят больше времени дома. Многие из них находятся в дневное время без родителей и сами организуют свой досуг", - приводят в пресс-службе слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина на совещании с руководством "Общественного телевидения России", прошедшем во вторник.