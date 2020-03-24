Жительница Ярославля оштрафована за несоблюдение режима изоляции

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Вернувшаяся из-за границы жительница Ярославля привлечена к административной ответственности из-за несоблюдения режима изоляции, который введен в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП РФ за несоблюдение режима изоляции, гражданка, приехавшая из-за рубежа на территорию Ярославской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, женщина вернулась в Ярославль из эндемичной страны и должна была две недели находиться в изоляции. За несоблюдение режима ей был назначен штраф, размер которого не уточняется.

В Ярославской области зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Заражена 40-летняя женщина, вернувшаяся из Доминиканской Республики. Она находится в Ярославской инфекционной больнице, ее самочувствие улучшается.