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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин заявил, что Мишустин ежедневно докладывает ему о ситуации с коронавирусом

Президент отметил, что "эпидемия негативным образом отражается на все мировые экономики"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Глава кабмина Михаил Мишустин в ежедневном режиме докладывает президенту РФ Владимиру Путину о том, какие меры принимаются, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране.

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"Правительство занимается этим, занимается практически в ежедневном режиме, Михаил Владимирович [Мишустин] мне в ежедневном режиме докладывает об этом", - сказал Путин на совещании с правительством о мерах по борьбе с коронавирусом.

Открывая совещание, глава государства отметил, что "эпидемия негативным образом отражается на все мировые экономики, не ведущих экономиках мира", а значит, затрагивает и Россию. Российский лидер предложил участникам совещания обсудить не только уже сформулированные меры, но и какие-то дополнительные шаги, которые, по мнению правительства, могут быть целесообразными в складывающейся обстановке. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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