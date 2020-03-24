Путин заявил, что Мишустин ежедневно докладывает ему о ситуации с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Глава кабмина Михаил Мишустин в ежедневном режиме докладывает президенту РФ Владимиру Путину о том, какие меры принимаются, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране.

"Правительство занимается этим, занимается практически в ежедневном режиме, Михаил Владимирович [Мишустин] мне в ежедневном режиме докладывает об этом", - сказал Путин на совещании с правительством о мерах по борьбе с коронавирусом.

Открывая совещание, глава государства отметил, что "эпидемия негативным образом отражается на все мировые экономики, не ведущих экономиках мира", а значит, затрагивает и Россию. Российский лидер предложил участникам совещания обсудить не только уже сформулированные меры, но и какие-то дополнительные шаги, которые, по мнению правительства, могут быть целесообразными в складывающейся обстановке.