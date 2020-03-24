Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Силы и средства Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу граждан РФ из-за границы. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства во вторник.

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Минтрансу и Роспотребнадзору поручено проработать вопрос размещения вернувшихся из-за рубежа граждан в гостиницах около аэропортов.

Минтранс РФ должен организовать вывоз граждан РФ из Египта с привлечением авиакомпании "Белавиа".

Вывоз россиян с Украины

Минтранс должен совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз граждан РФ из Украины и граждан Украины из РФ железнодорожным транспортом.

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - отмечается в тексте поручений.

Готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России поручил Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Ростеху оценить готовность аэропорта Жуковском к приему рейсов из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Также поручено оценить потребность в финансовых средствах для организации соответствующей работы.

О результатах поручено доложить в правительство не позднее 24 марта.