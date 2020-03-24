Мечети в Адыгее и на Кубани закрыты в связи с профилактикой коронавируса

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края для профилактики коронавируса приняло решение о полном закрытии для посещений всех действующих в двух регионах мечетей до 20 апреля. Об этом журналистам сообщили в управлении.

Ранее в ДУМ сообщало о введении ограничительных мероприятий, которые предполагали отмену коллективных молитв, а также проводимых в мечетях лекциях и уроках.

"Решение о полном закрытии мечетей для посещения принято в целях профилактики и ограничения распространения коронавирусной инфекции. Мы просим верующих совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием и благоразумием", - сказали в ДУМ, уточнив, что решение о закрытии будет действовать с 24 марта по 20 апреля.

В Краснодарском крае зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом нового типа, в Адыгее их нет.