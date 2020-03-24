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Распространение коронавируса нового типа

На острове Пасхи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Газета La Tercera сообщает, что заразившийся в последние дни не покидал остров, который находится на большом удалении от материка

ТАСС, 24 марта. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на чилийском острове Пасхи, расположенном в Тихом океане. Об этом сообщили во вторник местные власти.

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"Подтвердился первый случай COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) на нашей территории. Речь идет о взрослом человеке, состояние которого стабильно", - говорится в документе, распространенном региональным Минздравом.

Проникновению инфекции на один из самых удаленных от материка обитаемых островов не помешали даже принятые правительством Чили предупредительные меры. 19 марта на острове Пасхи, население которого составляет 7750 человек, был объявлен карантин и запрещен въезд на эту территорию не только из-за рубежа, но и из других регионов республики.

Как отмечает газета La Tercera, заразившийся в последние дни не покидал остров. Сейчас власти пытаются выяснить, каким образом произошло заражение и кто мог стать переносчиком инфекции.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. По последним данным Минздрава республики, к настоящему моменту число заразившихся в стране достигло 922, за последние сутки рост составил 176 случаев. С 18 марта Чили закрыло границу для въезда иностранцев. Президент страны Себастьян Пиньера также объявил о введении в республике режима катастрофы.

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ЧилиРаспространение коронавируса нового типа
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