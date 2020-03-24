Мэрия Москвы проработает доставку вернувшихся из-за рубежа россиян в соседние регионы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мэрия Москвы должна проработать вопрос доставки в близлежащие регионы россиян, вернувшихся из стран с неблагоприятной с точки зрения распространения коронавируса ситуацией. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства РФ во вторник.

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"Правительству Москвы во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Роспотребнадзором проработать вопрос организации доставки (автобусами) российских граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, до близлежащих регионов",- отмечается в документе.

Мэрия должна доложить о результатах в правительство РФ в срок до 25 марта.