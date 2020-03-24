{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ не исключают, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса

В то же время в организации позитивно оценили предпринимаемые в США шаги в сфере противодействия распространению коронавируса
Описание
© AP Photo/John Minchillo

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Коронавирус распространяется ускоренными темпами, прежде всего в Европе и США. Соединенные Штаты потенциально могут стать эпицентром пандемии, заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Происходит быстрое ускорение" заболеваемости, сказала она, добавив: "Главными очагами этой вспышки остаются Европа и США". Именно оттуда, по ее словам, за последние сутки пришли сообщения о 85% новых случаев COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Причем 40% этого числа случаев зафиксированы в Соединенных Штатах.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США превзойти Европу по числу заболевших и стать эпицентром пандемии, Харрис сказала: "Мы видим сейчас в США очень значительное ускорение роста случаев заболевания. Поэтому у них имеется подобный потенциал. Мы не можем сказать, так ли это уже, но такой потенциал у них есть".

В то же время официальный представитель позитивно оценила предпринимаемые в США шаги в сфере противодействия распространению коронавируса, обратив внимание на увеличение числа обследований для выявления инфицированных, на усилия для изоляции заболевших, выявления контактов больных людей со здоровыми и помещения заразившихся в карантин. Она отметила также "очень сильную мобилизацию" общественности на борьбу с пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые вышли на третье место в мире по данному показателю, зафиксировано 46 450 случаев заражения коронавирусом. Умерли 593 человека.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В США к борьбе с коронавирусом привлекли более 9 тыс. военнослужащих Нацгвардии
В их задачи, в частности, входит оказание поддержки медучреждениям и обучение методам индивидуальной защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС