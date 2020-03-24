Рошаль: поправки в конституцию должны закрепить право россиян на качественную медпомощь

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Поправки в конституцию должны обеспечить жителям России доступность и качество медицинской помощи в любом уголке страны, сообщил ТАСС во вторник глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль.

"Конституция - важнейший документ, документ, который должен работать. В этом документе должны были определить основополагающие вещи, основы, прежде всего, здравоохранения. Эти поправки выстраивают структуру здравоохранения, они говорят прежде всего о том, что помощь должна быть доступной и качественной в любой точке страны, где человек находится. Надо ставить перед государством серьезные вопросы, что надо сделать, для того, чтобы российский народ был доволен здравоохранением", - сказал он.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос по поводу важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ, на первом месте оказались поправки, связанные с обеспечением доступности и качества медицинского обслуживания.

"Нам очень приятно, что все наши поправки были приняты и очень приятно, что народ оценил их как наиболее важные для людей, - отметил Рошаль. - Теперь правительству и всем органам власти, законодателям, следует думать каким образом и что надо сделать для того, чтобы это осталось не на бумаге, а чтобы все было реализовано. Это следующий этап работы".

Поправки в конституцию в блоке здравоохранения, в частности, направлены на обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, а также социальную защиту, включая социальное обеспечение.