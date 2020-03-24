Эксперт: большинство россиян поддержат поправки в конституцию на голосовании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Участники всероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое, как ожидается, пройдет 22 апреля, поддержат внесение изменений в основной закон страны. Такое мнение высказал доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дмитрий Гавра на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

"Большинство граждан, или большинство избирателей, относятся к этим поправкам позитивно. Это дает основания многим специалистам, многим социологам прогнозировать в том числе, и значительно превосходящий требуемый для одобрения 50-процентный результат. Мы считаем, как социологи, что в целом по РФ - цифры об этом говорят, -так же как по всем субъектам РФ в ходе всенародного голосования проект изменения в Конституцию будет поддержан", - сказал Гавра.

По его словам, такое отношение граждан к поправкам в конституцию определяется тем, что их инициировал президент России. "В этом плане, конечно, в том числе, всенародное голосование по поправкам - это голосование, связанное в существенной мере с доверием тем предложениям, которые вносит президент и президенту лично", - отметил профессор.

По его словам, важным фактором поддержки станет также то, что большинство предлагаемых поправок "носит ярко выраженный социальный характер". "Добавлю также, что тот мониторинг, в том числе и интернета, который удается проводить, говорит о том, что поддержку также встречают те поправки в конституцию, которые не были инициированы президентом, а появились, что называется, в ходе всенародного обсуждения и работы соответствующей комиссии, образованной президентом", - сказал Гавра.

По нормам международного права

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод высказал мнение, что процесс подготовки поправок в конституцию, а также процедура голосования по ним соответствует международным нормам.

"Вопрос относительно поправок в основной закон: разработка, принятие, обсуждение, голосование - все укладывается в нормы международного права, мирового опыта, а также рекомендаций Венецианской комиссии, которая является консультативным органом Совета Европы", - сказал Брод.

Он также отметил, что внесение поправок в основной закон - обычный процесс для любой страны, так как и в других государствах в конституции также постоянно вносятся изменения. Член Совета по правам человека также отметил, что наблюдение за ходом голосования позволит проконтролировать прозрачность процедуры.

Доклад Независимого общественного мониторинга

На пресс-конференции также был представлен доклад ассоциации "Независимый общественный мониторинг" по международному опыту внесения изменений в конституции различных стран. Как следует из основных положений текста доклада, которые размещены на сайте ассоциации, в мире не существует единого подхода к внесению поправок в основной закон страны. "Каждое государство при выборе процедуры опирается на свои национальные, правовые, культурные, исторические и даже экономические условия", - отмечается в пояснениях к докладу.

При этом в докладе отмечается, что Венецианская комиссия считает, что "национальный парламент является наиболее подходящей ареной для принятия конституционных поправок в соответствии с современной идеей демократии", однако проведение всеобщего голосования по поправкам усиливает легитимность вносимых изменений.

В докладе также содержится вывод о том, что "процедура голосования, предусмотренная законом о поправке и проектом порядка голосования, одобренном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, предусматривает создание максимально удобных условий для избирателей для участия в голосовании".

Также авторы доклада указывают, что при голосовании предусматривается возможность досрочного участия в нем, что в настоящее время актуально с учетом эпидемиологической обстановки.

"Досрочное голосование с учетом распространения коронавирусной инфекции, кроме создания удобства избирателям, направлено также на снижение числа участников голосования, одновременно присутствующих в помещении", - отмечается в пояснениях к докладу.