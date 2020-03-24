Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

ООН, 24 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник его письме лидерам G20.

"Я призываю к тому, чтобы снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции", - обратился он к мировым лидерам.

"Я призываю лидеров стран G20 обратиться к вопросу о запретительных тарифах, квотах и мерах нетарифного регулирования, а также ограничениях на передвижения, которые могут повлиять на поставки медицинского оборудования, лекарств и других товаров, необходимых для борьбы с эпидемией", - отметил Гутерриш.

Ранее во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить или приостановить санкции в отношении ряда государств, пострадавших от пандемии коронавируса нового вида. По ее словам, речь идет о таких странах, как Иран, Венесуэла, Куба, Зимбабве и КНДР. По мнению верховного комиссара, исключения, которые предусмотрены в санкциях для поставки продукции гуманитарного назначения, должны трактоваться широко, а разрешение на поставки медицинского оборудования должно предоставляться "быстро и гибко".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.