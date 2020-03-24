{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Порядка 2 тыс. россиян не могут вернуться домой из Дубая

Четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai отменены из-за решения властей Дубая

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. российских путешественников не могут вернуться домой из Дубая из-за отмены обратных рейсов авиакомпанией FlyDubai, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По решению властей Дубая сегодня, 24 марта, до 23:59 местного времени все самолеты авиакомпании FlyDubai должны прибыть в аэропорт приписки. С завтрашнего дня они никуда не летят. Таким образом, завтра, 25 марта, четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса FlyDubai отменены", - сказала Тюрина.

Рейсы из Дубая с россиянами на борту должны были направиться в Москву, Самару, Краснодар и Казань. По словам Тюриной, информация об отмене этих рейсов поступила сегодня в 16:55 мск. Авиакомпания утверждает, что следует только поступившему государственному распоряжению, сообщила представитель РСТ.

"В связи с этим более 1 тыс. российских граждан остаются в аэропорту Дубая, им предложено лететь ближайшими рейсами, которые начинают полеты с 7 апреля. Сегодня некоторые рейсы FlyDubai тоже отменены, в аэропорту Дубая скопилось порядка 2 тыс. россиян. Если бы туроператоры заранее знали про эти отмены, постарались бы вывезти туристов", - считает Тюрина.

За неделю с 17 по 23 марта 2020 г. количество российских туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс., сообщили ранее сегодня в Ростуризме. Ведомство рассчитывает, что в течение ближайшей недели все туристы вернутся домой.

Теги
ОАЭРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Чартерный рейс, которым россияне смогут вылететь из Туркмении, запланирован на 28 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС