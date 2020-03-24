РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев. В составе поезда 18 вагонов (порядка 800 мест). Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день - 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта. Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров, сказали в холдинге.

В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Приобрести билеты на специальный поезд можно будет в ближайшее время через интернет на сайте Украинских железных дорог (BOOKING.UZ.GOV.UA).

Поручения оперативного штаба

Минтранс должен совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз граждан РФ из Украины и граждан Украины из РФ железнодорожным транспортом. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства во вторник.

Перечень также включает в себя поручение Минтрансу и Минфину в срок до 24 марта 2020 года внести в правительство РФ проект акта о выделении Минтрансу бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.