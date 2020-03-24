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Распространение коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк начали тестировать противомалярийный препарат для борьбы с коронавирусом

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов также одобрило эксперимент департамента здравоохранения, в рамках которой плазма крови заразившихся коронавирусом, в которой есть антитела, будет вводиться пациентам, борющимся с болезнью

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Больницы штата Нью-Йорк начали во вторник тестирование противомалярийного препарата гидроксихлорохин на пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. Трансляцию пресс-конференции из столицы штата Олбани вела телекомпания CNN.

"Мы ведем проверку нового препарата гидроксихлорохина, - сообщил губернатор. - Мы начинаем эту проверку уже сегодня. Президент США Дональд Трамп и руководство Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов ускорили доставку этого препарата в Нью-Йорк, и больницы начнут использовать этот препарат уже сегодня".

Кроме того, по его словам, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило экспериментальную процедуру департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, в рамках которой плазма крови заразившихся коронавирусом, в которой есть антитела, будет вводиться пациентам, борющимся с болезнью.

"Это делается в расчете на то, что антитела помогут противостоять болезни, - пояснил Куомо. - Мы также применяем новую процедуру тестирования, в ходе которой определяем, выработались ли у человека антитела для борьбы с коронавирусом".

По словам губернатора, в штате выявлено более 25,5 тыс. случаев заболевания.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 46 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 600 человек. Более 50% случаев заражения приходятся на штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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