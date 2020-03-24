Чартерный рейс, которым россияне смогут вылететь из Туркмении, запланирован на 28 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Чартерный рейс, который вывезет в Москву находящихся в Туркмении россиян, запланирован на 28 марта. Об этом сообщило во вторник посольство России в Ашхабаде.

"В связи с запланированной на 28 марта 2020 года организацией чартерного рейса по маршруту Туркменабад - Москва просим в срочном порядке до 12:00 часов 25 марта с. г. всех граждан Российской Федерации, находящихся на территории Туркменистана и желающих вылететь в Россию, связаться с посольством по телефону для экстренных вызовов", - говорится в сообщении.