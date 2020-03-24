Тесты на обезьянах и маски вместо театральных декораций. В ЮФО борются с коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Регионы Южного федерального округа, где за последние сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, усиливают меры профилактики, в Краснодарском крае отелям запретили принимать более 100 постояльцев, в Севастополе начинают дезинфицировать остановки, а в Адыгее закрывают фитнес-клубы, бассейны и развлекательные центры.

Новые случаи заражения

Всего в регионах Юга России за прошедшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев заражения: один случай инфицирования был подтвержден в Волгоградской области, еще шесть - в Крыму. Как сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, зараженная - женщина, прибыла 16 марта из ОАЭ и попала под наблюдение. При проведении обследования диагноз был подтвержден.

"В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, температура нормализовалась, заболевание протекает в легкой форме", - добавил Себелев, уточнив, что супруг и ребенок заболевшей также госпитализированы, обследование показало, что они не заразились.

Кроме того, шесть новых случаев заражения зарегистрировано в Крыму. Все они являются завозными, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Сейчас в округе 13 заразившихся коронавирусом: ранее один случай был подтвержден в Крыму и пять - в Краснодарском крае. Состояние большинства инфицированных врачи оценивают как удовлетворительное. Пациентов в тяжелом состоянии на территории округа нет.

За маской - в театр

Театры Республики Крым вместо изготовления декораций закупили необходимые материалы и приступили к пошиву медицинских масок, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская. Этими масками планируют обеспечить работников сферы культуры Крыма, в дальнейшем будет рассмотрена возможность пошива масок для работников других отраслей.

Вместе с тем учреждения культуры Крыма переходят в онлайн. В Ялте дом-музей А. П. Чехова, который еще называют Белой дачей, приступил к трансляции экскурсий в социальных сетях.