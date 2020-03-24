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Распространение коронавируса нового типа

Тесты на обезьянах и маски вместо театральных декораций. В ЮФО борются с коронавирусом

В частности, в Элисте и Ростове-на-Дону проводят внутреннюю санитарную обработку дезинфицирующими средствами в общественном транспорте

ТАСС, 24 марта. Регионы Южного федерального округа, где за последние сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, усиливают меры профилактики, в Краснодарском крае отелям запретили принимать более 100 постояльцев, в Севастополе начинают дезинфицировать остановки, а в Адыгее закрывают фитнес-клубы, бассейны и развлекательные центры.

Новые случаи заражения

Всего в регионах Юга России за прошедшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев заражения: один случай инфицирования был подтвержден в Волгоградской области, еще шесть - в Крыму. Как сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, зараженная - женщина, прибыла 16 марта из ОАЭ и попала под наблюдение. При проведении обследования диагноз был подтвержден.

"В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, температура нормализовалась, заболевание протекает в легкой форме", - добавил Себелев, уточнив, что супруг и ребенок заболевшей также госпитализированы, обследование показало, что они не заразились.

Кроме того, шесть новых случаев заражения зарегистрировано в Крыму. Все они являются завозными, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Сейчас в округе 13 заразившихся коронавирусом: ранее один случай был подтвержден в Крыму и пять - в Краснодарском крае. Состояние большинства инфицированных врачи оценивают как удовлетворительное. Пациентов в тяжелом состоянии на территории округа нет.

За маской - в театр

Театры Республики Крым вместо изготовления декораций закупили необходимые материалы и приступили к пошиву медицинских масок, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская. Этими масками планируют обеспечить работников сферы культуры Крыма, в дальнейшем будет рассмотрена возможность пошива масок для работников других отраслей.

Вместе с тем учреждения культуры Крыма переходят в онлайн. В Ялте дом-музей А. П. Чехова, который еще называют Белой дачей, приступил к трансляции экскурсий в социальных сетях.

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В Ростовской области на дистанционное обучение перешли казачьи образовательные учреждения, а в Севастопольском госуниверситете решили провести спортивный онлайн-марафон с призывом "Сохраним двигательную активность в условиях самоизоляции". Как сообщила пресс-служба вуза, марафон продлится две недели и будет включать четыре разработанных преподавателями СевГУ комплекса упражнений по 15-20 минут в виде зарядки, выполнять которые нужно по одному разу в день два раза в неделю.

Готовы к испытаниям вакцины

Как рассказала ТАСС заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института медицинской приматологии в Сочи Джина Карал-оглы, НИИ готов предоставить обезьян для испытаний вакцины от коронавируса.

"Необходимое количество обезьян, конечно, мы готовы предоставить. Определенное количество, в разумных пределах, согласно ТЗ заказчика. Мы должны обговорить пол, род животных. Если мы располагаем достаточным количеством обезьян с такими характеристиками, то предоставим, для того и существуем", - сообщила Карал-оглы, уточнив, что заказов на обезьян с целью испытаний вакцины от коронавируса еще не поступало.

Меры профилактики

Для минимизации рисков заражения коронавирусом власти регионов ЮФО вводят новые ограничения. К примеру, министр курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева подписала приказ, согласно которому гостиницам и санаториям региона рекомендовано размещать не более 100 гостей одновременно.

В Адыгее со вторника закрыли бассейны, фитнес-клубы и развлекательные центры, соответствующее постановление подписал руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Завгородний. Кроме того, духовное управление мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края во вторник приняло решение о полном закрытии до 20 апреля для посещения всех действующих в двух регионах мечетей.

В больницах Астраханской области ограничено посещение пациентов родственниками.

Бороться с распространением инфекции в ряде регионов решили при помощи усиленной дезинфекции. В Элисте и Ростове-на-Дону проводят внутреннюю санитарную обработку дезинфицирующими средствами в общественном транспорте.

"В случае повторных случаев нарушения дезинфекции необходимо идти на расторжение договора с перевозчиком. В крупных гипермаркетах города также нужно установить баки с дезинфицирующей жидкостью, которые есть сейчас на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, там регулярно должны протираться дверные ручки, перила, тележки, содержаться в чистоте санузлы. В случае невыполнения этих требований необходимо экстренно закрывать ТЦ", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил для усиления противовирусных мер в городе дезинфицировать скамейки и остановки на улицах города.

Ударными темпами

В Волгоградской области на совещании рабочей группы по устойчивому управлению экономикой региона производители химической продукции заявили о возможности увеличения объемов производства чистящих средств и антисептиков.

В Крыму ряд предприятий уже переориентировался. Комбинат "Крымская роза" к концу текущего месяца выпустит первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды. Как отмечает генеральный директор предприятия Иван Гладун, такое решение было принято в связи с большим запросом на антисептическую продукцию, дефицит в которой на сегодня испытывают на полуострове.

Первый заместитель губернатора Ростовской Области Виктор Гончаров также отметил, что в области отмечается увеличение темпов производства в некоторых отраслях. Например, увеличилось производство сыров, сливочного и растительного масел, круп, муки, мясной и молочной продукции. "В случае необходимости донские предприятия имеют возможность использовать свои мощности и увеличить объем производства, чтобы обеспечить продовольствием не только жителей Дона, но и соседние регионы", - сказал Гончаров.

Правительство Республики Крым договорилось с руководством торговых сетей не допускать роста цен на социально значимые товары, меморандум о сотрудничестве был подписан во вторник.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичАдыгеяКраснодарский крайРостовская областьКалмыкияКрымАстраханская областьВолгоградская областьСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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