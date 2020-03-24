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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге открыта горячая линия с информацией по коронавирусной инфекции

Для работы с ней привлекаются волонтеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Горячая линия со всей актуальной информацией по коронавирусной инфекции открылась в Петербурге. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора города, для работы с ней привлекаются волонтеры, губернатор Петербурга Александр Беглов призвал ректоров вузов активнее привлекать молодежь к волонтерскому движению.

"В городе открыта специальная телефонная линия с информацией по коронавирусной инфекции, волонтеры нужны для работы на этой линии, для помощи социальным участковым, а студенты педагогических вузов могли бы помогать при организации дистанционного обучения, считает вице-губернатор Ирина Потехина <…> Александр Беглов призвал ректоров [вузов] активнее привлекать молодежь, в первую очередь студентов, к волонтерскому движению <…> В городе разрабатывается программа "Цифровой волонтер", она направлена на то, чтобы помочь людям "серебряного" возраста разобраться с компьютером, смартфоном и другими цифровыми устройствами. Волонтеры смогут научить их самостоятельно заказывать через интернет продукты или лекарства, находить нужную информацию", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Беглов также отметил, что соцработники, социальные участковые и волонтеры Общероссийского народного фронта уже начали выезжать к пожилым петербуржцам. Добровольцы помогают купить продукты, лекарства, выгулять собаку, вынести мусор.

Кроме того, губернатор отметил, что в Петербурге на дистанционное обучение переведено уже 90% студентов. Он обратил внимание, что Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный экономический университет, Санкт-Петербургский филиал Высшей школы экономики и многие другие вузы задолго до пандемии запустили курсы онлайн-обучения. Политехнический университет Петра Великого открыл доступ для всех желающих к вузовской электронной библиотеке и перевел на дистанционную работу несколько категорий персонала. По словам главы города, в 73 государственных и частных вузах Петербурга обучаются более 340 тысяч студентов, из них свыше 31 тысячи - иностранцы, а в общежитиях, где проживают порядка 100 тысяч человек, усилен пропускной режим, запрещено пребывание посторонних.

Позвонить на горячую линию жители Петербурга могут по телефону 8-800-200-34-11.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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