В Минздраве заявили, что кальяны могут быть источником распространения коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав РФ поддерживает поручение правительства на запрет курения кальянов в барах, ресторанах и других объектах, так как они могут быть источниками распространения коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

"Нужно сказать, что введение подобного запрета является абсолютно обоснованным. Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Он отметил, что подобный запрет уже был введен в ряде стран.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ поручила органам исполнительной власти субъектов ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.