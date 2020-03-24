Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание возглавляемой им рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Выступая на совещании, мэр довел до сведения глав регионов первоочередные задачи, поставленные оперативным штабом правительства России", - сказали в пресс-службе. В частности, в рамках совещания речь шла о том, что в кратчайшие сроки регионы должны значительно увеличить объемы проведения тестирования на коронавирусную инфекцию, привлекая для этого региональные медицинские учреждения и частные лаборатории, имеющие соответствующее оборудование, персонал и допуски.
"Регионам рекомендовано рассмотреть вопрос о введении домашнего режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+", - отмечается в материале. Поясняется, что решение о введении домашнего режима должно приниматься в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе.
"До регионов была доведена задача развертывания дополнительного коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - добавили в пресс-службе.
По словам Собянина, одобренные Минздравом России методика определения объемов и минимальный стандарт оснащения коечного фонда 24 марта должны быть разосланы в регионы.