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Распространение коронавируса нового типа

Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

При этом активистка не проверялась на наличие коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. /ТАСС/. Активистка Грета Тунберг заявила, что вероятно болела COVID-19.

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"Когда я вернулась домой из поездки в Центральную Европу, я изолировала себя в чужой квартире без мамы и сестры. Чуть более 10 дней назад у меня появились симптомы, как и у моего отца, который был в поездке", - написала Тунберг в Instagram.

Она не проверялась на наличие коронавируса, но считает, что очень вероятно, что он у нее был, учитывая симптомы и обстоятельства. Она призывает своих последователей следовать указаниям экспертов и властей и оставаться дома, чтобы замедлить распространение вируса.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Швеции возросло за сутки с 2016 до 2272  (22 зараженных на 100 тыс. человек населения). В королевстве умерли 36 заразившихся, 115 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Теги
Тунберг, ГретаРаспространение коронавируса нового типа
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