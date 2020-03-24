Захарова: возвращение россиян домой после 26 марта будет их личной ответственностью

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться домой. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Степень эгоизма - она, конечно, у некоторых зашкаливает, когда нам звонят и просят предоставить информацию или посодействовать в получении визы для осуществления отдыха или тура, который был заранее приобретен, - сказала она. - Вторая глобальная фаза начнется после 26-го числа. Поэтому большая просьба ко всем, кто, может быть, еще и не задумывался, находясь за границей, о том, что происходит в мире, и даже не знает, что отменяются рейсы, закрываются аэропорты, вводятся жесткие меры карантина в различных странах, задуматься и понять, как будут добираться домой, и понять, что это их личная ответственность будет после того, как эти списки будут закрыты".

Из-за ограничений на перелеты, введенных различными странами на фоне распространения коронавируса, многие находившиеся за рубежом россияне не смогли вернуться домой теми рейсами, которыми планировали. Ранее в МИД РФ заявили, что списки на оказание помощи желающим вернуться в Россию будут формироваться до 14:00 (по времени страны нахождения) 26 марта.