В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о значительном повышении штрафов за нарушение карантина. Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции, которая демонстрировалась во вторник в эфире канала Rai News-24 . Мероприятие было организовано в отсутствие журналистов, которые задавали вопросы по видеомосту.

"Мы приняли решение повысить размеры штрафов за нарушение мер по сдерживанию распространения коронавируса, которые составят от 400 до €3 тыс.", - объявил Конте. Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.

Ранее решение о повышении суммы штрафов было принято в ряде областей. Так, в Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии, штрафы подняли до €5 тыс.

Конте указал, что решение об ограничительных мерах остается прерогативой правительства, однако на местном руководящем уровне могут приниматься отдельные ужесточения "в рамках общей линии".

Конте также категорически опроверг утверждение, что намерен продлить карантин до 31 июля.

"В очередной раз в СМИ просочился черновик декрета, который нисколько не соответствует действительности. В итоге появилась информация о том, что чрезвычайная ситуация будет продлена до 31 июля 2020 года, ничего подобного нет. В конце января мы объявили режим чрезвычайного положения в связи с мировой эпидемической угрозой, и ее срок был установлен до 31 июля. Но это совершенно не означает, что карантин и все ограничительные меры будут продлены до 31 июля", - сказал Конте.

"Мы готовы и надеемся, что скоро мы сможем смягчить эти меры", - добавил Конте. При этом премьер-министр заявил, что продовольственное производство и поставки топлива прерваны не будут.

На всей территории Италии с 10 марта действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины. Закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары, развлекательные заведения, спортивные клубы, бассейны. Значительно ограничена работа общественного транспорта. В субботу вечером правительство объявило о закрытии всех предприятий, занимающихся производством продукции не первой необходимости.

Срок этих мер истекает 4 апреля, однако ранее Конте не исключал, что он будет продлен.